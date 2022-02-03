Вирусолог рассказал, когда пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Текущий пик заболеваемости коронавирусом пойдет на спад в конце февраля – начале марта. Об этом РИА Новости рассказал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

Он отметил, что выступает против нумерации волн, так как в разных регионах крупных стран их может быть несколько. По его мнению, в названиях пиков лучше исходить из их генеза.

"Например, сейчас – так называемый "зимний" пик. Мы знаем, что все ОРЗ начинают расти в зависимости от широты в сентябре – октябре. Затем во время январских праздников наступает некий локальный минимум. Он связан не столько с динамикой распространения возбудителя, в том числе коронавируса, сколько с тем, что в этот период население не желает тратить выходные дни на посещение диагностических учреждений, не считая самых тяжелых случаев", – пояснил Щелканов.

Эксперт отметил, что к 25 января отмечался стабильный рост заболеваемости. По его словам, к концу февраля – началу марта начнется спад заболеваемости. При этом Щелканов подчеркнул, что небольшой пик наступит еще в марте – апреле. Он будет по-разному выражен в разных климатических зонах.

"В каких-то регионах он будет не выражен совсем, где-то будет более выражен, но небольшой будет, а где-то сольется с основным, зимним пиком. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. Однако в этот момент организованные коллективы, в первую очередь детские, переформатируются", – напомнил Щелканов.

По его мнению, летом возможны разные варианты развития событий. При ослаблении санитарных мероприятий может произойти небольшой всплеск заболеваемости, а в сентябре – октябре начнется рост заболеваемости ОРВИ.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться еще некоторое время. По словам эксперта, это связано с тем, что все регионы страны находятся на разном этапе эпидемического подъема заболеваемости.