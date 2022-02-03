Эксперт спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться еще некоторое время, передает РИА Новости.
По словам эксперта, это связано с тем, что все регионы страны находятся на разном этапе эпидемического подъема заболеваемости.
Она добавила, что в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области уже доминирует новый "Омикрон"-штамм, заразность которого больше, чем у "Дельты". По этой причине наблюдается стремительный рост заболеваемости, заключила Пшеничная.
"Омикрон" выявлен практически во всех российских регионах. Об этом ранее на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он отметил, что с ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения, прежде всего – на первичное звено. Врачи, по словам главы кабмина, практически круглосуточного и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках и помогают пациентам, проходящим лечение на дому.
Рост заболеваемости коронавирусом отмечается среди людей 30–49 и 15–18 лет. Об этом ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вследствие эволюции COVID-19 начал делать выбор между взрослым иммунным населением и детским неиммунным в пользу последнего. Именно поэтому он стал активнее поражать детей.
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