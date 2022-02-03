Врач рассказал, почему не все в семье болеют коронавирусом

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Люди живут с больными коронавирусом родственниками и не заражаются от них благодаря высокому уровню интерферонов, особой защите слизистой и органов дыхания. Об этом Ura.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.
При этом он посоветовал не пренебрегать мерами предосторожности, а продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться. Она пояснила, что сейчас в Москве и Санкт-Петербурге уже доминирует "Омикрон"-штамм коронавируса, который обладает большей заразностью, чем "Дельта".
Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов рассказал, что пандемия коронавируса может продлиться еще три года, однако все зависит от скорости роста коллективного иммунитета. Он подчеркнул, что окончание пандемии коронавируса будет зависеть от скорости роста уровня коллективного иммунитета и от его способности поспевать за вариабельностью вируса.
Подвид "Омикрон"-штамма коронавируса выявили в 44 регионах России
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