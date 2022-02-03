Эксперт назвал сроки окончания пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса может продлиться еще три года, однако все зависит от скорости роста коллективного иммунитета, рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

"Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год", – приводит слова вирусолога РИА Новости.

Щелканов подчеркнул, что окончание пандемии коронавируса будет зависеть от скорости роста уровня коллективного иммунитета и от его способности поспевать за вариабельностью вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге вызваны "Омикрон"-штаммом. Она напомнила, что новый вариант коронавируса является самым заразным из всех известных штаммов.

При этом она подчеркнула, что 20% случаев приходятся на "Дельта"-штамм, который характеризуется тяжелым течением заболевания.

