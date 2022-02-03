Математик спрогнозировал сдвиг пика заболеваемости COVID-19 на конец февраля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в РФ, сообщает Life.ru.
Для оценки использовалась математическая модель CIR (она основана на подсчете подтвержденных случаев, числа инфицированных и выздоровевших или умерших).
"Если динамика сохранится еще на неделю, то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется от середины второй декады февраля на 22–24 февраля", – заявил эксперт.
Захаров уточнил, что на пике порог заболеваемости может превысить 200 тысяч новых случаев в сутки. Одновременно коронавирусом к этому моменту могут болеть до четырех миллионов человек.
Математик подчеркнул, что спад новой волны коронавируса будет таким же быстрым, как распространение. Это займет порядка 30–40 дней.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов ранее дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, это ожидается в конце февраля – начале марта.
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