Математик спрогнозировал сдвиг пика заболеваемости COVID-19 на конец февраля

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Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в РФ, сообщает Life.ru.

Для оценки использовалась математическая модель CIR (она основана на подсчете подтвержденных случаев, числа инфицированных и выздоровевших или умерших).

"Если динамика сохранится еще на неделю, то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется от середины второй декады февраля на 22–24 февраля", – заявил эксперт.

Захаров уточнил, что на пике порог заболеваемости может превысить 200 тысяч новых случаев в сутки. Одновременно коронавирусом к этому моменту могут болеть до четырех миллионов человек.

Математик подчеркнул, что спад новой волны коронавируса будет таким же быстрым, как распространение. Это займет порядка 30–40 дней.

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов ранее дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, это ожидается в конце февраля – начале марта.

