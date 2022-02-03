Иммунолог рассказал о роли интерферонов в защите от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что интерфероны (особые молекулы, которые относятся к врожденному иммунитету. – Прим. ред.) не способны в полной мере защитить организм человека от коронавирусной инфекции.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, по каким причинам не все члены семьи заражаются коронавирусом от родственников, с которыми они живут. Одним из факторов является высокий уровень интерферонов, отметил эксперт. В числе других причин терапевт назвал особую защиту слизистой и органов дыхания.

По словам Крючкова, риск заразиться коронавирусом от уже заболевших членов семьи зависит не только от способности организма защищаться от инфекции, но и возможности изолироваться друг от друга в доме или квартире.

"Конечно, огромное значение имеет и то, соблюдают ли люди противоэпидемические меры внутри семьи. Действительно ли они изолируются друг от друга или продолжают контактировать. Кроме того, родственник мог сам недавно переболеть или вакцинироваться. В этой ситуации вероятность заразиться значительно ниже", – поделился иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Проблема возникает, когда заболевают дети. Их очень сложно изолировать, и родителям сложно изолироваться. В такой ситуации дети обычно заражают взрослых.

Интерфероны в первую очередь отвечают за противовирусную защиту организма, отметил он. В систему входят не только интерферон, но и специальные рецепторы к нему, и регуляторные молекулы, сказал эксперт.

"Для защиты от коронавируса необходимо обеспечить в организме разные линии обороны – приобретенную и врожденную. И тот и другой иммунитет очень важен. Но приобретенный, например после вакцинации, в долгосрочной перспективе важнее. Потому что он заточен на определенный антиген. Врожденный иммунитет находится в постоянной готовности, но он менее эффективен и менее сфокусирован на конкретной инфекции", – обратил внимание Крючков.

Состояние врожденного иммунитета в ситуации с "Омикроном" очень важно для детей, так как их в полной мере еще не вакцинируют, и для взрослых, которые давно перенесли инфекцию или запоздали с прививкой от коронавируса, заявил иммунолог. Однако пока не существует четких анализов на систему интерферонов, которые покажут восприимчивость к инфекции, подчеркнул специалист.

"Чтобы поддерживать врожденный иммунитет, нужно быть максимально здоровым. Лечить хронические заболевания, гулять на свежем воздухе, давать себе умеренную физическую нагрузку. Разумно закаливаться, правильно питаться", – советует Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Важно, что нет никакого смысла покупать интерферон в аптеке. Один из таких препаратов исследовался как кандидат для лечения коронавируса, но он не показал никакой эффективности.

В итоге вакцинация и соблюдение противоэпидемических мер на сегодняшний день остаются единственными эффективными способами защититься от коронавируса, резюмировал Крючков.

Ранее профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер сообщил, что защититься от подвида штамма коронавируса "Омикрон" BA.2 возможно, если носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, людям важно вакцинироваться и ревакцинироваться, подчеркнул он. За счет этого можно снизить заболеваемость по всему миру и предотвратить появление новых штаммов, резюмировал профессор.

