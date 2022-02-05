Оперштаб Москвы: срок лечения COVID-19 сокращается до 7 дней

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Срок лечения пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с коронавирусом со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации и приказ Минздрава РФ.

Новые правила о сокращении срока лечения распространяются только на пациентов, чей диагноз будет установлен с 6 февраля. При отсутствии симптомов заболевания самоизоляцию можно будет прекратить уже через семь дней после диагноза.

Если у пациента открыт больничный, то в течение семидневного срока с момента постановки диагноза пациенту позвонить врач, который по итогам аудиоконсультации либо продлит его, либо дистанционно закроет.

Горожане, которые заболели до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня. Таким пациентам также позвонят по вопросу больничного, если он открыт, и либо завершат срок его действия, либо продлят при сохранении симптомов COVID-19.

В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не потребуется. Документ сохранят в электронном формате, в цифровой медкарте пациента. Больничный также автоматически направят работодателю.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор отменил карантин для граждан, которые контактировали с больными коронавирусом. В постановлении ведомства также сказано, что если лечение пациента с коронавирусом составляет 7 и более дней, то для выписки ему не нужен отрицательный ПЦР-тест.

В России за сутки госпитализировали 18 032 человека с коронавирусом. Выявлено 177 282 новых случая заболевания.