В России за сутки госпитализированы 18 032 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России за сутки госпитализировали 18 032 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Уточняется, что число новых госпитализаций на 1,3% превышает показатели пятницы, 4 февраля.
За сутки в России полностью выздоровели 60 507 человек. Количество летальных случаев заболевания – 714.
По последним данным, в стране за 24 часа зафиксировали 177 282 новых случая коронавируса. В Москве подтверждено 22 444 случая заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге – 21 780, в Московской области – 11 701, в Челябинской области – 4 697, в Воронежской области – 4 645.
Всего с начала пандемии в России выявлено 12 630 047 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 334 753 летальных исхода, выздоровели 10 509 688 зараженных COVID-19.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что пик заболеваемости коронавирусом в России с наибольшей вероятностью наступит в середине февраля. После него может начаться резкое снижение числа новых случаев, подчеркнула эксперт.
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