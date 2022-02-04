"Специфический запах". Врач рассказала о нетипичном осложнении после COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Врач – гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова предупредила о нетипичном осложнении после коронавируса, связанном с работой потовых желез. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.
По словам эксперта, заболевание COVID-19 меняет флору кишечника. По этой причине переболевший может издавать специфический запах. Кроме того, вероятно образование высыпаний на коже.
Для контроля своего состояния перенесшим коронавирус рекомендуется сдать биохимический анализ крови, а также проверить содержание в организме таких микроэлементов, как калий, натрий хлор, селен цинк и некоторые другие.
Нехватка тех или иных веществ, отмечает Филатова, может негативно сказаться на самочувствии человека. Возможно и образование аутоиммунных заболеваний.
Диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка ранее предостерегла переболевших коронавирусом от употребления фастфуда и продуктов с быстрыми углеводами.
Специалист отметила, что некоторая еда может усилить воспалительный процесс в организме. Поддержать его следует с помощью диеты.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что "Омикрон"-штамм коронавируса в два раза заразнее гриппа. Ежедневно им заражаются огромное количество россиян, из-за чего Оперштаб фиксирует рекордное количество новых случаев COVID-19, как и прогнозировалось в декабре.
Однако, несмотря на такие высокие показатели заболеваемости, темпы распространения нового штамма в России и некоторых странах Европы постепенно замедляются.
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