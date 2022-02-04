Более 80 млн россиян вакцинировались от коронавируса

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В России вакцинация против коронавируса первым компонентом проведена 84 967 516 раз, двумя компонентами – 80 446 704 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%", – сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, в шести регионах страны этот показатель превышает 80%. Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%).

Ранее российские эксперты провели исследование и выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей.

Специалисты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, переболевших COVID-19 различной степени тяжести, в частности в бессимптомной форме.

