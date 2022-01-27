Иммунолог рассказал, связан ли вес человека с побочными эффектами от вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что вес не учитывается при вакцинации от коронавируса.
По словам специалиста, при разработке вакцин от COVID-19 для взрослых ученые не ориентировались на такое понятие, как "масса тела взрослого человека".
Поэтому нет разницы, составляет ли его вес 60 или 90 килограммов, он все равно получит необходимую дозу препарата, объясняет эксперт. И того, что кто-то получил больше активного компонента, а кто-то – меньше из-за своего телосложения, не будет, говорит Крючков.
Кроме того, по словам Крючкова, нет данных, что вес человека способен влиять на интенсивность побочных эффектов, которые он испытывает после вакцинации.
"Если мы берем возраст, допустим, это пожилой человек с хроническими заболеваниями и молодой человек, то они, конечно, по-разному будут переносить прививку. И реактогенность на самом деле будет выше у более молодого человека. То есть риск появления температуры и так далее", – рассказывает эксперт.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что высокий рост человека не сможет защитить его от заражения COVID-19. Эксперт пояснил, что выделяемый у инфицированных "Омикроном" при дыхании аэрозоль распространяется от пола до потолка по всему помещению.
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