В Роспотребнадзоре назвали отличие постковидного синдрома у "Омикрона" и "Дельты"

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Постковидный синдром после "Омикрон"-штамма, по предварительным данным, сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания, вызванного "Дельтой".

Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. В частности, уточнила она, реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

По мнению эксперта, это может быть связано с наличием иммунитета у заразившихся новым штаммом, зачастую быстрым началом активной терапии и более молодым возрастом пациентов. Она также добавила, что у ранее вакцинированных какие-либо последствия после "Омикрона" встречаются гораздо реже.

"Их почти совсем нет у переболевших молодого возраста. В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию", – приводит слова Руженцовой ТАСС.

Ранее врач-кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, что последствия перенесенного COVID-19 после заражения штаммом "Омикрон", скорее всего, не будут иметь сильных отличий от обычного постковидного синдрома, который проявляется в недомогании и нарушениях работы сердечно-сосудистой системы.

До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что главная опасность инкубационного периода "Омикрон"-штамма коронавируса заключается в том, что человек может быть заразен, но без симптомов. По его словам, в такой ситуации самым эффективным методом борьбы будет правильное ношение масок.