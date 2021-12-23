Биолог объяснила, у кого постковидный синдром может затянуться

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала людей, у которых повышена длительность постковидного синдрома. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам эксперта, еще нет данных о влиянии "Омикрон"-штамма на реабилитацию после болезни, однако информация о прошлых вариантах вируса дает определенное представление.
"...для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту", – добавила Баранова.
Для "Омикрона", по словам биолога, характерен более быстрый переход вируса из носоглотки в нижние районы организма. Как следствие, все меньше пациентов жалуются на потерю обоняния, в том числе если речь идет о других штаммах коронавируса.
Последние данные Минздрава РФ свидетельствуют о том, что диспансеризацию после перенесенного коронавируса прошли более 1,5 миллиона человек. Углубленная программа проверки здоровья стартовала летом 2021 года по поручению президента.
В России выявлено 10 318 650 случаев коронавируса. За весь период умерли 301 271 человек, выздоровели 9 139 166.
В России появился спрей от всех штаммов коронавируса
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