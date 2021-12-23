Иммунолог оценил эффективность препарата "Мир 19" против коронавируса

Фото: РИА Новости/пресс-служба ФМБА России

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что, если завершающие исследования подтвердят эффективность препарата "Мир 19" в борьбе с коронавирусом, это станет большим прорывом в медицине.

22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19", разработанный в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России.

По словам иммунолога, пока сложно говорить о 100% эффективности препарата, так как пройдены еще не все фазы испытания. "Сейчас он зарегистрирован по исследованию первой-второй фазы, а эффективность оценивается еще и в третьей фазе", – поясняет врач.



Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Здесь используется технология малых интерферирующих РНК. Они мешают репликации вируса, попадая в клетку. Нарушают цикл его размножения, развития инфекции локально. В данном случае речь идет о верхних дыхательных путях, поскольку препарат предполагается использовать в виде ингаляции.

"Он влияет на сам процесс размножения и, скорее всего, действительно устойчив к мутациям", – добавляет эксперт.

При этом Крючков отмечает, что теоретически у этого препарата есть все шансы доказать свою большую эффективность. Если ее подтвердят завершающие испытания, это станет большим прорывом в медицине.

"Разработчики ФМБА России имеют, наверное, самый большой опыт в России работы с этой технологией интерферирующих РНК, очень давно этим вопросом занимаются, поэтому у них есть шанс преуспеть. Если получится создать эффективный препарат, то это будет прорыв мирового уровня", – говорит иммунолог.

Однако, по словам иммунолога, успех в борьбе с пандемией зависит не только от разработки лекарств.

"Конечно, если вводить противоэпидемические меры, если резко увеличить темпы вакцинации и в течение 4 месяцев вакцинировать все необходимое количество взрослого населения, то мы начнем контролировать инфекцию и очень сильно упадет летальность даже на фоне "Омикрон"-волны. Но боюсь, что этих "если" очень много", – объясняет эксперт.

Ранее в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19, разработанный ГК "Промомед". Ожидается, что до конца года он поступит в больницы всех регионов. В компании подчеркнули, что препарат закроет потребность российского здравоохранения в средствах терапии COVID-19 в стационарных условиях.