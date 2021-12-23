Иммунолог оценил эффективность препарата "Мир 19" против коронавируса

Фото: РИА Новости/пресс-служба ФМБА России
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что, если завершающие исследования подтвердят эффективность препарата "Мир 19" в борьбе с коронавирусом, это станет большим прорывом в медицине.
22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19", разработанный в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России.
По словам иммунолога, пока сложно говорить о 100% эффективности препарата, так как пройдены еще не все фазы испытания. "Сейчас он зарегистрирован по исследованию первой-второй фазы, а эффективность оценивается еще и в третьей фазе", – поясняет врач.
"Он влияет на сам процесс размножения и, скорее всего, действительно устойчив к мутациям", – добавляет эксперт.
При этом Крючков отмечает, что теоретически у этого препарата есть все шансы доказать свою большую эффективность. Если ее подтвердят завершающие испытания, это станет большим прорывом в медицине.
"Разработчики ФМБА России имеют, наверное, самый большой опыт в России работы с этой технологией интерферирующих РНК, очень давно этим вопросом занимаются, поэтому у них есть шанс преуспеть. Если получится создать эффективный препарат, то это будет прорыв мирового уровня", – говорит иммунолог.
Однако, по словам иммунолога, успех в борьбе с пандемией зависит не только от разработки лекарств.
"Конечно, если вводить противоэпидемические меры, если резко увеличить темпы вакцинации и в течение 4 месяцев вакцинировать все необходимое количество взрослого населения, то мы начнем контролировать инфекцию и очень сильно упадет летальность даже на фоне "Омикрон"-волны. Но боюсь, что этих "если" очень много", – объясняет эксперт.
Ранее в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19, разработанный ГК "Промомед". Ожидается, что до конца года он поступит в больницы всех регионов. В компании подчеркнули, что препарат закроет потребность российского здравоохранения в средствах терапии COVID-19 в стационарных условиях.
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