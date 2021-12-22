Фото: fmba.gov.ru
Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
"22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Мир 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России", – рассказали в агентстве.
В ноябре в России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19. Разработка получила название "Арепливир".
Производство лекарства анонсировали на декабрь 2021 года.
В России выявлено 10 292 983 случая коронавируса. За весь период умерли 300 269 человек, выздоровели 9 097 521.
Первый в мире препарат от COVID-19 в инъекциях поступит в продажу в декабре
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