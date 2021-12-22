Фото: fmba.gov.ru

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

"22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Мир 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России", – рассказали в агентстве.

В ноябре в России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19. Разработка получила название "Арепливир".

Производство лекарства анонсировали на декабрь 2021 года.

В России выявлено 10 292 983 случая коронавируса. За весь период умерли 300 269 человек, выздоровели 9 097 521.

