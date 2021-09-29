Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА от COVID-19

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Эффективность и безопасность вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от COVID-19 подтверждена в доклинических исследованиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

"В настоящее время проводится объединенная первая и вторая фаза клинических исследований, в доклинических исследованиях подтверждена эффективность этой вакцины и ее безопасность. Особо тщательно проводим сейчас исследования", – сказала Скворцова.

Вторая фаза клинических исследований препарата "Мир-19" находится в завершающей стадии.

"Мы очень надеемся, что в этом году будет завершена вторая фаза и отчет по второй фазе позволит зарегистрировать этот препарат для того, чтобы он мог уже широко использоваться в медицинской практике", – подчеркнула Скворцова, добавив, что после этого пройдут пострегистрационные исследования.

Ранее стало известно, что производство нового отечественного препарата "Бетувакс" может начаться в первой половине 2022 года. Проведение клинических испытаний вакцины было одобрено Минздравом.

