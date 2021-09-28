Российские вакцины против COVID-19 эффективнее зарубежных РНК-вакцин – президент РАН

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что отечественные препараты от COVID-19 сейчас показывают большую эффективность в борьбе со штаммом "Дельта", чем зарубежные РНК-вакцины, сообщает ТАСС.

"Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом "Дельта", особенно в сравнении с российскими вакцинами "Спутник V" и "КовиВак", которые оказались в данной ситуации более эффективными", – отметил президент РАН.

Ранее стало известно, что производство нового отечественного препарата "Бетувакс" для вакцины от коронавирусной инфекции может начаться в первой половине 2022 года. Проведение клинических испытаний вакцины было одобрено Минздравом.