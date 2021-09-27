Перенесенный инсульт не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19 – эксперт

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Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что у людей, перенесших инсульт, нет противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф в TikTok.

"После инсульта никаких противопоказаний нет", – заключила эксперт, добавив, что хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, не являются противопоказанием для вакцинации.

По ее словам, у людей, перенесших инсульт, заболевание COVID-19 может стать причиной повторного инсульта, поэтому им обязательно следует прививаться.

Однако врач уточнила, что прививку от ковида не делают в острый период каких-либо заболеваний.

Ранее специалист назвала категории людей, которые могут заболеть COVID-19 после прививки. Самая высокая вероятность заболеть после вакцинации у пациентов с ослабленным иммунитетом.