Москвичи рассказали об опасениях четвертой волны COVID-19

Москвичи опасаются четвертой волны коронавируса. Об опасениях заявили 40% опрошенных.

О сильном страхе сказали 9%, а более 30% говорят, что "немного боятся".

При этом в столице тех, кого тревожит четвертая волна COVID-19, больше, чем в других городах. В среднем по России боятся только треть опрошенных.

Самые бесстрашные – жители Санкт-Петербурга. Там новой волны совсем не боятся почти 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.