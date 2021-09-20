Юрист объяснил, кому можно разводить сельскохозяйственных животных на дачных участках

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Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, при каких условиях можно разводить сельскохозяйственных животных на своем дачном участке.

Ранее Верховный суд России запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных. В этом убедилась жительница Волгограда. Государственная инспекция региона по использованию и охране земель обнаружила на участке курятник. Дачница получила штраф в размере 10 тысяч рублей. Сумма взыскания в этом случае назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.

"У нас земли имеют свой вид разрешенного использования. Есть земли для садоводства и огородничества – там возможно выращивание культур, но ведение животноводческой деятельности запрещено. То есть разводить коз, кур, собак, кроликов и кого-то еще на этой территории нельзя", – сказал Воробьев.





Василий Воробьев юрист Самый простой способ избежать проблем таких, как ситуация в Волгоградской области, – это изменение вида разрешенного использования на личное подсобное хозяйство. Личное подсобное хозяйство подразумевает собой любую деятельность, в том числе и по разведению кур, кого-то еще. Конечно, придется соблюдать некоторые ограничения, СанПиН должны выдерживаться.

Изменить вид использования земли, по словам специалиста, легко. В случае если человек разводит сельскохозяйственных животных на тех территориях, где это запрещено, ему грозит штраф, добавил Воробьев. Вместе с тем у нарушителя могут изъять самих животных, подытожил юрист.

Ранее эксперт рассказал о "штрафе за деревья" для дачников. По его словам, в некоторых случаях спилить дерево на дачном участке можно только по согласованию с администрацией поселения, в противном случае дачника могут оштрафовать.

