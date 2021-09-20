Верховный суд запретил держать мелкую сельхозживность на садовых участках

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Верховный суд России запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных, сообщает "Российская газета".

Как сообщается, в этом убедилась жительница Волгограда. Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружила на участке курятник. Так, дачница получила штраф в размере 10 тысяч рублей. Такая сумма вышла потому, что сумма в этом случае назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.

"Категория земель и вид разрешенного использования – основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования", – объяснил член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, добавив, что установленный в Земельном кодексе РФ принцип деления земель на категории по целевому назначению, позволяет эффективно и рационально использовать земли.

Ранее эксперт рассказал о "штрафе за деревья" для дачников. По его словам, в некоторых случаях спилить дерево на дачном участке можно только по согласованию с администрацией поселения, в противном случае дачника могут оштрафовать.