Юристы объяснили, будут ли дачников штрафовать за одуванчики на участках

Юристы предупредили дачников, что за наличие сорных растений на участке им могут грозить существенные штрафы – до 10 тысяч рублей. К таким растениям в том числе относятся борщевик, мята и даже одуванчик. Рассказываем, за какую траву еще могут оштрафовать садоводов и можно ли оспорить наказание.

Запретный одуванчик?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Юрист Татьяна Мацукова рассказала о серьезных штрафах для дачников за сорные растения на приусадебных участках. По ее словам, законом также предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений и возбудителями болезней.

В перечень сорняков, определенных постановлением правительства, в частности, входят борщевик Сосновского, полевая мята и осот, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи и амброзия разных видов.

Наказать штрафом от 300 до 500 рублей могут как за использование семян, зараженных болезнями, так и за отказ уничтожать сорные растения механическим путем либо с помощью специальных химикатов. Для должностных лиц предусматривается наказание от 500 до 1 000 рублей, для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей. Однако при несущественном объеме вреда ответственности можно избежать.

Ранее управляющий партнер юридической компании Егор Редин отметил, что дачников также могут заставить заплатить за неправильную перевозку животного. Наказание могут назначить и за жестокое обращение с животными, если оставить питомца в закрытой машине на парковке.

Кроме того, отдыхающих по дороге на загородный участок могут оштрафовать за поездку на машине с негабаритными стройматериалами, за выброс мусора в неположенном месте или стоянку в водоохранной зоне.

Какие растения нельзя высаживать?

В то же время глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пояснил, что штрафы за неуничтожение сорняков, включая одуванчики и ромашку, грозят только сельхозпроизводителям.

"Касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет", – отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что никаких законодательных изменений в сфере регулирования сорных растений за последнее время не было.

Согласна с депутатом и юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова. По ее словам, на практике за одуванчики или мяту на дачном участке никто штрафовать не будет. При этом данные растения входят в перечень для проверок Россельхознадзора.

"Штрафы есть за борщевик. При этом госорганы забывают, что с ним достаточно тяжело бороться в условиях маленькой ограниченной площади. Непрофессионалам с ним справиться – дело не одного года", – отметила эксперт.

от 2 000 до 5 000 рублей . Юридических лиц могут наказать на сумму до миллиона рублей . В Москве дачникам также

Согласно КоАП Подмосковья, владельцам участка, которые не борются с борщевиком, грозит штраф. Юридических лиц могут наказать на сумму. В Москве дачникам также могут предъявить аналогичные санкции. Удалять борщевик можно любым способом: выкапывать, выкашивать или использовать химикаты.



Мария Свиридова юрист по защите прав потребителей Штрафы за сорняки в первую очередь касаются участков, заросших буреломом. Высокие сорные растения на неухоженных, необрабатываемых и заброшенных участках.

При этом, по словам юриста, любой штраф за сорняки можно оспорить. Кроме того, процедура осмотра участка должна проводиться квалифицированными специалистами, подчеркнула Свиридова.

"Осмотр должен проходить в установленном законом порядке. Плюс при проверке должны быть люди со специальным образованием и оборудованием, которые смогут определить, что это именно борщевик или другой сорняк, а не что-то еще. Вероятность того, что административные органы будут соблюдать данное правило, очень мала", – объяснила она.

Собеседница Москвы 24 добавила, что абсолютно точно нельзя выращивать наркотические растения, в числе которых мак и конопля. В случае если садовод увидит эти растения у себя на участке, ему необходимо их выкопать и сжечь так, чтобы никто этого не видел, в ином случае соседи могут донести, предупредила Мария Свиридова.