Юрист объяснил, на какие штрафы могут попасть дачники

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Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, на какие штрафы могут попасть дачники, отправляясь на свои загородные участки.
"Один из пунктов, по которому человек может быть привлечен, – это нарушение правил перевозки грузов, то есть нарушение соблюдения габаритов и обозначения выпирающих габаритных грузов на автомобиле", – сообщил Воробьев.
За данное правонарушение предусмотрена ответственность статьей 12.21 КоАП РФ. В качестве санкции может примениться предупреждение или штраф в размере до 500 рублей, отметил юрист.
Также некоторые недобросовестные владельцы животных могут оставлять своих питомцев в закрытых и душных автомобилях, когда идут покупать продукты в крупном супермаркете перед выездом на дачу. Юрист подчеркнул, что в таких условиях создается угроза жизни питомца, вплоть до того, что он может умереть.
Кроме того, дачники и другие отдыхающие за городом часто любят выходить в лес и устраивать там пикники, разводить огонь. "Некоторые не используют специальные мангалы, не сохраняют расстояние для того, чтобы не навредить живой природе, из-за чего в лесах нередко весной начинаются пожары, которые не так просто остановить", – подчеркнул Воробьев.
Находясь в лесу, некоторые люди пробуют использовать топор для того, чтобы срубить дерево, сделать себе пенек для сидения, нарубить дров или в любых других целях. "За незаконную рубку зеленых насаждений, если она не повлекла за собой значительного вреда, человек может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.28 КоАП со штрафом от 3 до 4 тысяч рублей", – сообщил Воробьев.
Если данное нарушение совершено в значительном размере и лесу принесен большой ущерб, то человека могут привлечь к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений. В этом случае нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей, добавил юрист.
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