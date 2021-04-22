Эксперт предупредил об опасных последствиях для почвы из-за поджога травы на даче

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Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с Москвой 24 объяснила, как влияет поджог сухой травы на почву.

Ранее Новосибирская облпрокуратура сообщила, что перед судом предстанет новосибирец, который в 2020 году, выжигая траву у себя на участке, устроил пожар в семи садовых товариществах. Когда мужчине показалось, что на его территории все потухло, он вернулся в дом распивать спиртное. В действительности огонь из-за сильного ветра не погас, пламя перекинулось на другие дома. В результате при пожаре пострадало имущество 63 человек. Общий ущерб оценен в 31 миллион рублей.

Эксперт Союза садоводов России отметила, что многие дачники таким образом пытаются бороться с сорняками. Однако способ она назвала бесполезным, поскольку их корни все равно остаются в земле.

"Несколько лет назад я пообщалась с жителем одной деревни, который жег траву фанатично каждый год. И мы его боялись, буквально уже стояли со шлангами. Причем он жег траву и у себя на участке, и вокруг него. На вопрос, зачем он это делает, ответил, что ведь надо же что-то делать: якобы поджег траву – и не надо уже ничего на участке убирать", – рассказала Воронова.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Такое поведение – от глупости и желания изображать бурную деятельность. Более того, от поджога травы гибнут полезные насекомые и почвенная микрофлора. Не говоря уже о том, что обгорают деревья и кустарники.

По словам Вороновой, после поджога травы земля на этом месте восстанавливается от полугода до года. Пал приводит к тому, что урожай болеет и очень плохо растет. При этом садоводы начинают жаловаться на семена или любые другие факторы, говорит собеседница Москвы 24.

"Всю эту траву надо прогрести граблями и унести в компостную кучу. У дачников, которые занимаются садоводством, она есть. Через год это будет отличный плодородный компост", – посоветовала Воронова.

Специалист добавила, что многие люди жгут траву ради золы для удобрения почвы. Однако такая зола урожайности никак не способствует.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Садоводы постоянно слышат про золу в интернете. И они считают, что все, что ни подожги, подойдет. Но полезна для почвы зола только от березовых дров. Можно растопить ими печку в доме, они перепреют день-два, а после этого использовать для удобрения почвы", – резюмировала эксперт.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, какое наказание предусмотрено для любителей поджигать траву.

"В ситуации с жителем Новосибирска с учетом возбуждения уголовного дела по статье 168 УК РФ возможно наказание вплоть до уголовной ответственности. Но оно незначительно – до одного года лишения свободы. Либо штраф или обязательные работы, что, скорее всего, и будет применено в его случае", – комментирует специалист.





Василий Воробьев юрист На самом деле, ему повезло, что от его действий никто физически не пострадал. Если бы у людей были повреждения вплоть до летальных исходов, в этом случае ему могло грозить лишение свободы.

Юрист добавил, что пострадавшие собственники имущества могут подать на мужчину исковые заявления о компенсации вреда. "Однако, если он не миллионер, даже несмотря на решение в пользу потерпевших, получение от него денег маловероятно", – считает Воробьев.

В целом за поджог травы на участке без какого-либо ущерба предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. По мнению юриста, такими суммами никого напугать не удастся. Воробьев считает, что способами борьбы с подобными правонарушениями сейчас может быть только просвещение людей и широкая огласка историй, как случай в Новосибирской области.

"Если мы решили бороться с этой проблемой штрафами, то их необходимо увеличить хотя бы до 10–30 тысяч рублей. Тогда человек в следующий раз может задуматься, стоило ли жечь траву на участке. Но самым действенным способом было бы изъятие земельного участка у собственника в случае злостного нарушения. Если бы это было предусмотрено, люди явно относились бы к поджогу травы осторожнее", – уверен юрист.

Если соседи заметили, что кто-то жжет траву на своем участке, они могут вызвать на место МЧС. Сотрудники ведомства, в свою очередь, оштрафуют нарушителя и проведут с ним разъяснительную работу, подытожил собеседник Москвы 24.