Собянин подписал закон о штрафах до 5 тыс рублей за неудаление борщевика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов до 5 тысяч рублей для граждан за неудаление с принадлежащих им земельных участков борщевика Сосновского. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Документом устанавливается обязанность собственников земельных участков удалять борщевик с участков, а также предусматривается административная ответственность за непроведение мероприятий по удалению этого растения.

Административный штраф составит для граждан от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 тысяч до 700 тысяч рублей.

Уточняется, что удалять борщевик можно любым способом: выкапывать, выкашивать или использовать химикаты.

Ранее в Подмосковье началась борьба с борщевиком. В области появились "дружинники", которые проводят велосипедные рейды. Они отслеживают борщевик и разбираются с ним всеми возможными способами.

В конце июня стало известно, что врачи Института скорой помощи имени Склифосовского вылечили мужчину с ожогами от борщевика. Ожоги в области спины, живота и конечностей он получил во время того, как косил борщевик на своем участке без специальной защиты. В частности, ситуацию усугубила солнечная погода.