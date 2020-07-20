В Подмосковье началась борьба с борщевиком

Двух землевладельцев в Подмосковье оштрафовали из-за борщевика

В Московской области двух землевладельцев оштрафовали на 200 тысяч рублей за разросшиеся поля борщевика, передает телеканал Москва 24.

По закону дачник, который оставил у себя борщевик, должен заплатить от 2 до 5 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит штраф 50 тысяч, а юридическое – 1 миллион рублей. Кроме того, наказывать теперь будут и органы местного самоуправления по результатам административной комиссии.

Несмотря на штрафы, ядовитый сорняк захватывает все больше земель. Борщевик разрастается в Домодедове, Чехове, Истре, Мытищах и Электростали. Экоактивисты с трудом успевают наносить на свою онлайн-карту новые земли, заполненные борщевиком.

В области появились "дружинники", которые проводят велосипедные рейды. Они отслеживают борщевик и разбираются с ним всеми возможными способами.

"Это регулярная вспашки земли, прополки, химобработки. Выкапывание ниже точки роста лопатой, можно также срезать ему цветы или мелкие семена. После цветения растение само погибает. Если мы не дали ему оставить "потомство", то мы победили", – поделилась способами избавиться от растения руководитель общественного объединения "Антиборщевик" Мария Попова.

Врачи же говорят, что лучше оставить это на специалистов – достаточно позвонить на специальную горячую линию. Если же опасный сорняк все-таки "зацепил", то нужно сразу принять меры.

"Промакнуть место попадания сока борщевика на кожу салфеткой или тканью, быстро уйти в помещение, изолировав место попадания от прямых солнечных лучей. В помещении необходимо промыть место попадания сока, а затем как можно скорее отправиться в больницу", – рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

По его словам, если промедлить, на коже появятся ожоги и останутся шрамы.

Ранее врачи Института скорой помощи имени Склифосовского вылечили мужчину с ожогами от борщевика. Ожоги в области спины, живота и конечностей мужчина получил во время того, как косил борщевик на своем участке без специальной защиты. В частности, ситуацию усугубила солнечная погода.