Врачи в Москве спасли мужчину с ожогами от борщевика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи Института скорой помощи имени Склифосовского вылечили мужчину с ожогами от борщевика. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что ожоги в области спины, живота и конечностей мужчина получил во время того, как косил борщевик на своем участке без специальной защиты. В частности, ситуацию усугубила солнечная погода, подчеркнули в Депздраве.

"Ситуацию усугубила солнечная погода, поскольку сок борщевика при попадании на кожу повышает ее чувствительность к ультрафиолету и возникают впоследствии ожоги. За профессиональной помощью мужчина обратился поздно, только на седьмые сутки", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что мужчина сначала занимался самолечением, которое усугубило его состояние. Они подчеркнули, что обширных поражений можно было бы избежать из-за своевременного посещения больницы, где пациентов с фотохимическими дерматитами лечат с помощью коллагеновых повязок.

"В Институте скорой помощи имени Склифосовского пациентов с фотохимическими дерматитами после контакта с соком борщевика местно лечат специально разработанными здесь коллагеновыми повязками, которые значительно облегчают состояние больных и ускоряют процесс лечения. Врачам уже удалось стабилизировать состояние больного, заживление наступило через семь дней, в результате чего пациент был выписан", – заключили в пресс-службе.

Ранее врачи больницы имени Иноземцева вылечили женщину с тяжелыми ожогами головы после воспламенения керосинового компресса. Благодаря вмешательствам врачей пострадавшей удалось восстановить целостность кожного покрова и избежать грубых шрамов.

