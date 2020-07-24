В Подмосковье бороться с борщевиком могут начать без согласия собственников земель

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области разрабатывают механизм, при котором уничтожение борщевика на частных землях могут начать без согласия собственников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ведомства Андрея Разина.
"Если собственник самостоятельно не обрабатывает свои территории, а они уже начинают приносить вред другим гражданам, мы предлагаем наводить там порядок за счет муниципалитета. Потом через суд перевыставить затраты на правообладателя. Надеюсь, что до конца года мы урегулируем все правовые моменты для этого механизма. Если удастся это сделать, то это нам сильно поможет, потому что есть территории, где сложно найти собственника или он не реагирует на штрафные санкции", – рассказал министр.
Он также добавил, что за прошлый год собственникам, которые не проводили обработку против борщевика, было выписано штрафов на 17 миллионов рублей. В 2019 году размер штрафов составил порядка 52 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла закон, согласно которому жители столичного региона будут получать штрафы за борщевик на своих участках. Документ предполагает обязанность собственников земли удалять это растение. Уточняется, что делать это можно любым способом: выкапывать, выкашивать или использовать химикаты.
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