Москва 24: борьба с борщевиком и прогнозы на урожай в Подмосковье

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24 июля в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.



В ходе мероприятия будут освещены следующие вопросы:



как продовольственные и непродовольственные магазины, рынки и ярмарки пережили пандемию;

какие перемены произошли после пандемии с общепитом;

каков порядок организации нестационарных торговых объектов;

когда начнут работу бахчевые развалы;

насколько успешно идет борьба с борщевиком;

каковы итоги ярового сева;

как обстоят дела с отловом животных без владельцев.

Смотрите трансляцию 24 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.