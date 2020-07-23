Москва 24: борьба с борщевиком и прогнозы на урожай в Подмосковье

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24 июля в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
В ходе мероприятия будут освещены следующие вопросы:
- как продовольственные и непродовольственные магазины, рынки и ярмарки пережили пандемию;
- какие перемены произошли после пандемии с общепитом;
- каков порядок организации нестационарных торговых объектов;
- когда начнут работу бахчевые развалы;
- насколько успешно идет борьба с борщевиком;
- каковы итоги ярового сева;
- как обстоят дела с отловом животных без владельцев.
Смотрите трансляцию 24 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.