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Москва 24

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Общество

15:13

В Госдуме опровергли сообщения о штрафах для дачников за одуванчики и ромашку

общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Штрафы за неуничтожение сорняков, включая одуванчики и ромашку, грозят только сельхозпроизводителям, заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет", – приводит слова Николаева ТАСС.

Он подчеркнул, что владельцам дачных участков не стоит волноваться о сорняках.

"Что касается борщевика, то каждый дачник, я уверен, знает и сам борется с этими растениями. Никаких санкций не нужно бояться и ожидать, оснований для этого просто нет", – подчеркнул депутат.

Ранее юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова предупредила, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, грозит административный штраф. По ее словам, в перечень сорных растений, определенных постановлением правительства входят борщевик Сосновского, полевая мята и осот, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи и амброзия разных видов.

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