Суд оправдал словацкого чиновника, поддержавшего СВО на Украине

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор бывшему министру юстиции страны Штефану Гарабину, который поддержал действия РФ в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Denník N со ссылкой на решение суда.

На следующий день после начала СВО в 2022 году Гарабин в своих соцсетях одобрил действия России, добавив, что поступил бы так же, как Владимир Путин.

Чиновника обвинили сразу по нескольким статьям, в том числе по статье "одобрение преступного деяния". Однако в мае 2025 года специальный уголовный суд в Пезиноке снял обвинения с Гарабина, не обнаружив в его словах состава уголовного преступления.

Гособвинение подало апелляцию на приговор. Позже Верховный суд отклонил ее и подтвердил оправдательный приговор нижестоящей инстанции.

Ранее в Словакии поддержали идею создания антиукраинского блока в Евросоюзе вместе с Венгрией и Чехией. В правящей партии Словакии Smer выразили уверенность, что Европа опять спустя десятилетия охвачена "коллективным безумием", которое ведет всех к хаосу, упадку и войне.