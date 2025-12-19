Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в финансировании Украины

Фото: 123RF.com/romantiche

Венгрия, Словакия и Чехия юридически отказались финансировать Украину на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине.

В документе подчеркивается, что мобилизация финансовых ресурсов для бюджета Евросоюза в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии. Более того, Венгрия и Словакия решили в принципе не подписывать это заявление.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что его страна "останется в стороне" от еврофинансирования Киева. Он также заявил, что выделение Украине нового кредита является пустой потерей денег.

Страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Данный кредит будет предоставляться Киеву беспроцентно.

Вместе с тем лидеры ЕС не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов. Это значит, что финансирование Украины будет осуществляться из бюджета Евросоюза.