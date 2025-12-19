01:58Политика
Орбан заявил, что ЕС отказался от компромиссов в вопросе финансирования Украины
Фото: kremlin.ru
Евросоюз перестал искать способ финансирования Украины, который устроил бы все страны-члены сообщества. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"За кулисами происходит столько переговоров и противоречия настолько велики, что нам не удалось их уладить, и я вижу, что они теперь отказались от идеи, что найдется решение, приемлемое для всех, поэтому сейчас мы начинаем настоящую дискуссию", – рассказал Орбан, которого цитирует РИА Новости.
По словам политика, обсуждение действительно важных вопросов на саммите ЕС началось только спустя 12 часов после открытия мероприятия.
Совет ЕС утвердил решение о бессрочном блокировании российских активов 12 декабря. По плану Еврокомиссии этот шаг стал первым этапом для их экспроприации.
Центробанк России заявил, что будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. Взыскание будет осуществляться через российский арбитражный суд в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск указывал на "перелом" в обсуждениях экспроприации российских активов на саммите Евросоюза. Он подчеркивал, что дискуссия по вопросу "репарационного кредита" будет продолжаться "еще много часов" и будет касаться технических вопросов.
