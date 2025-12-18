ЦБ РФ будет взыскивать с банков ЕС убытки от блокировки активов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ напомнили, что власти Европы продолжают пытаться конфисковать активы, размещенные в финансовых институтах ЕС, без согласия российского регулятора.

Представители Банка России уточнили, что взыскание будет осуществляться через российский арбитражный суд в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.

Ранее в Арбитражный суд Москвы уже поступил иск Центробанка к депозитарию Euroclear из-за блокирования активов РФ в Бельгии. Компания заявила, что готова защищаться. В Еврокомиссии и бельгийском правительстве эту информацию не прокомментировали.