18 декабря, 15:44Политика
ЦБ РФ будет взыскивать с банков ЕС убытки от блокировки активов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк России будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В ЦБ напомнили, что власти Европы продолжают пытаться конфисковать активы, размещенные в финансовых институтах ЕС, без согласия российского регулятора.
Представители Банка России уточнили, что взыскание будет осуществляться через российский арбитражный суд в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.
Ранее в Арбитражный суд Москвы уже поступил иск Центробанка к депозитарию Euroclear из-за блокирования активов РФ в Бельгии. Компания заявила, что готова защищаться. В Еврокомиссии и бельгийском правительстве эту информацию не прокомментировали.
"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия может ответить на конфискацию ее активов