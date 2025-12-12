В Euroclear заявили о готовности к искам в связи с блокированием активов РФ в Бельгии

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Депозитарий Euroclear готов защищаться по искам из-за блокирования активов России в Бельгии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Euroclear.

"Пока мы видим только информацию из СМИ и его (Центробанка России. – Прим. ред.) пресс-релиз. В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ", – говорится в сообщении.

При этом в Еврокомиссии и правительстве Бельгии эту информацию пока не комментируют.

Ранее в Банке России заявили, что будут оспаривать любое использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, в том числе в международных организациях. Центробанк подчеркнул, что механизмы использования российских активов являются незаконными, противоречат международному праву и нарушают принципы суверенного иммунитета активов.

Отмечалось, что ЦБ подаст иск к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных убытков в Арбитражный суд Москвы. Такое решение было принято из-за незаконных действий Euroclear.