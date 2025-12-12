Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь автомобилей столкнулись на Вешняковском путепроводе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые уточняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе места ДТП затруднено на 2 километра. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее в ТиНАО водитель Volkswagen сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. Авария произошла в районе дома 1 на Высокой улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

До этого автомобиль врезался в отбойник на Алтуфьевском шоссе. Предварительно, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и наехала на препятствие.

От удара машину разорвало на две части. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, находившаяся в салоне авто собака погибла.

