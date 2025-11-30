Форма поиска по сайту

30 ноября, 11:53

Автомобиль въехал в отбойник на Алтуфьевском шоссе

Фото: Москва 24

Автомобиль врезался в отбойник на Алтуфьевском шоссе в Москве. В результате водитель был госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управления МВД РФ.

"Предварительно установлено, что женщина-водитель, управляя иномаркой, на Алтуфьевском шоссе не справилась с управлением и наехала на препятствие", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах отметили, что состояние женщины оценивается как тяжелое.

"Машину от удара разорвало на две части, она ехала с превышением допустимой скорости", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в салоне машины была собака, которая погибла.

Ранее на 26-м километре Киевского шоссе произошло ДТП. После столкновения двух транспортных средств еще один автомобиль перевернулся. В результате пострадали 3 человека, в том числе оба водителя.

ДТП произошло на северо-востоке Москвы из-за пьяной женщины, устроившей погоню

