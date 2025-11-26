Автомобилист оштрафован за езду по тротуару на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности водителя, который двигался по тротуару в Ореховом проезде. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось видео, как автомобиль с включенным аварийным сигналом едет по пешеходной дорожке на юге Москвы.

Роликом заинтересовались сотрудники ГАИ, которые установили нарушителя – им оказался 52-летний мужчина. Против него составили административный протокол по статье 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги"), назначив водителю штраф.

До этого полицейские задержали москвича, который устроил дрифт на одной из площадей в подмосковном Видном. Уточнялось, что водитель заехал под запрещающий дорожный знак на площадку перед кинотеатром, а после стал совершать опасные маневры, создавая угрозу для окружающих.

В результате на мужчину завели дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также на москвича составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ.

