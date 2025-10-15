Форма поиска по сайту

15 октября, 17:16

Происшествия

Автобус попал в ДТП с автомобилем на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Автобус маршрута № 673 и автомобиль столкнулись на севере Москвы, сообщила пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

ДТП произошло примерно в 16:15 в районе дома № 1, корпуса 1, на улице Бусиновская Горка. По предварительным данным, водитель легкового авто нарушил ПДД и не уступил дорогу общественному транспорту коммерческого перевозчика "Трансавтолиз", в результате чего и произошло столкновение.

Уточняется, что в салоне автобуса упал пассажир, ему уже оказывается необходимая медицинская помощь. Точные причины ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

"Напоминаем водителям об обязательном соблюдении правил дорожного движения", – добавляется в сообщении.

Ранее автобус наехал на женщину на северо-западе Москвы. Авария произошла возле дома № 24 на улице Маршала Бирюзова. Уточнялось, что женщина шла по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате она скончалась на месте происшествия.

происшествияДТПгород

