Автобус насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Автобус сбил женщину на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, ДТП произошло на улице Маршала Бирюзовый, возле дома 24. В ведомстве отметили, что автобус наехал на женщину, когда та переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее человек погиб в результате аварии на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.

