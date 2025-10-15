15 октября, 11:18Происшествия
Автобус насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Автобус сбил женщину на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, ДТП произошло на улице Маршала Бирюзовый, возле дома 24. В ведомстве отметили, что автобус наехал на женщину, когда та переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
В результате пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее человек погиб в результате аварии на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.
