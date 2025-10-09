09 октября, 09:59Происшествия
Два человека погибли в ДТП в подмосковном Пушкине
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Два человека погибли в аварии в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба главка МВД России по Московской области.
По данным ведомства, ДТП произошло 9 октября примерно в 05:18 около одного из домов, расположенных в микрорайоне Дзержинец. Предварительно, автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Nissan. Оба водителя погибли.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение, предусмотренное законодательством.
Ранее в поселке Красково 17-летний юноша сбил на багги двух 4-летних мальчиков, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на улице Карла Маркса. Уточняется, что у подростка не было водительского удостоверения.
Малолетние пешеходы получили травмы, им оказывается медпомощь. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
