Два человека погибли в ДТП в подмосковном Пушкине

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Два человека погибли в аварии в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба главка МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 9 октября примерно в 05:18 около одного из домов, расположенных в микрорайоне Дзержинец. Предварительно, автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Nissan. Оба водителя погибли.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение, предусмотренное законодательством.

Ранее в поселке Красково 17-летний юноша сбил на багги двух 4-летних мальчиков, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на улице Карла Маркса. Уточняется, что у подростка не было водительского удостоверения.

Малолетние пешеходы получили травмы, им оказывается медпомощь. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.