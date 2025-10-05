Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 16:34

Происшествия

Грузовик насмерть сбил подростка на электросамокате в Домодедове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грузовик насмерть сбил 17-летнего юношу на электросамокате в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 12:50 по московскому времени в одном из дворов на улице Текстильщиков. Предварительно установлено, что подросток двигался на электросамокате по придомовой территории и столкнулся с грузовым автомобилем.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.

До этого в центре Москвы двое самокатчиков сбили женщину с коляской. В результате происшествия у ребенка диагностированы ссадины и ушибы. После наезда нарушители скрылись с места происшествия, один из них закрыл номер самоката ногой. Кикшеринговая компания установила все данные об этой поездке и заблокировала аккаунт нарушителя, а также выписала ему штраф.

Водитель электросамоката сбил пешехода на улице Ленинская Слобода

Читайте также


происшествияДТП

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика