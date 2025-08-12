Аккаунт заблокируют после гибели подростка в ДТП с самокатом в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Аккаунт, под которым на самокате ехал погибший в столице подросток, будет заблокирован, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе "Яндекс Go".

В компании выразили соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что в поездке были совершены множественные нарушения, такие как езда вдвоем и передача управления СИМ несовершеннолетнему.

Аккаунт принадлежал взрослому человеку. В компании добавили, что, согласно правилам сервиса, помимо блокировки, за такие нарушения выписывается повышенный штраф.

Смертельное ДТП произошло на улице Никулинской в Москве вечером 11 августа. Двое подростков ехали на одном самокате и врезались в столб. В результате москвича 2008 года рождения, который управлял СИМ, отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса.

После аварии 16-летний пассажир самоката был доставлен в больницу. Предварительно, водитель автобуса не заметил, что произошло, и уехал с места аварии. В настоящее время он задержан.

