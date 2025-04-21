В Москве родителей оштрафовали на 100 тыс руб за поездки сына на электросамокате

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Родители несовершеннолетнего оштрафованы на 100 тысяч рублей за использование их сыном электросамоката для поездок по Москве. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе сервиса кикшеринга и велошеринга Whoosh.

Кадры с ездой несовершеннолетнего на электросамокате прислал в компанию очевидец. Представители сервиса, воспользовавшись видео, а также номером, датой и местом поездки, выяснили, что подросток указал во время регистрации ненастоящий возраст.

"Это была его первая поездка и длилась несколько минут", – отметили в Whoosh.

В компании также указали, что в столице во всех сервисах кикшеринга допустимы лишь 5 поездок до обязательной авторизации через Mos ID. С помощью этого определяется возраст пользователя.

Операторы кикшеринга в России начали закрывать доступ несовершеннолетним к электросамокатам еще с прошлого года. Например, компания "МТС Юрент" стала блокировать аккаунты людям младше 18 лет при помощи сервиса аутентификации МТС ID.

Указанные данные сверяются с базой сотового оператора, в которой содержатся паспортные данные абонентов. Сам сервис при этом получает только дату рождения пользователя. Если возрастной ценз не пройден, то аккаунт блокируется.

