Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все арендные самокаты "Яндекс Go" в Москве станут выявлять езду вдвоем уже со следующего сезона, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

За этим будет следить специальный алгоритм. С момента начала поездки каждые 2 секунды он будет анализировать более 120 параметров, включая угол наклона при повороте или разницу в ускорении. Если на самокате окажутся более одного человека, то устройство замедлится до 5 километров в час. Скорость восстановится только после того, как второй пассажир сойдет с него.

"Функция выявляет поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, 2 подростка", – указали в пресс-службе.

Данная технология оправдала себя, так как точность алгоритма превысила 95% по итогу тестовых испытаний. Она будет еще улучшаться в межсезонье. Похожую технологию уже используют другие операторы аренды.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что поездки вдвоем запрещены, так как это может привести к падению и тяжелым последствиям.

"Также вместе с операторами работаем над функцией распознавания пользователей по лицу для предотвращения доступа в сервис несовершеннолетних", – указал вице-мэр.

Между тем селфи-идентификацию пользователя внедрят в сервисы аренды самокатов в Москве, чтобы обеспечить безопасность поездок. В Дептрансе рассказали, что для предотвращения доступа в сервис несовершеннолетних ведомство совместно с операторами сервисов аренды работает над повышением эффективности авторизации пользователей. В настоящее время подобная система используется в приложениях каршеринга.