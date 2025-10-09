Уголовное дело заведено после ДТП с багги в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием багги в подмосковном поселке Красково. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что 17-летний подросток, управлявший транспортным средством, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, без разрешения взял ключи от багги, который принадлежит его отцу.

Авария произошла вечером 8 октября. Подросток сбил двух 4-летних мальчиков на регулируемом переходе на улице Карла Маркса.



Дети оказались травмированы. Выяснение обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения по факту происшествия взяла на контроль Люберецкая городская прокуратура.