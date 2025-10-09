09 октября, 09:23Происшествия
Уголовное дело заведено после ДТП с багги в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием багги в подмосковном поселке Красково. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что 17-летний подросток, управлявший транспортным средством, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
Предварительно установлено, что несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, без разрешения взял ключи от багги, который принадлежит его отцу.
Авария произошла вечером 8 октября. Подросток сбил двух 4-летних мальчиков на регулируемом переходе на улице Карла Маркса.
Дети оказались травмированы. Выяснение обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения по факту происшествия взяла на контроль Люберецкая городская прокуратура.
