09 октября, 09:23

Происшествия

Уголовное дело заведено после ДТП с багги в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием багги в подмосковном поселке Красково. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что 17-летний подросток, управлявший транспортным средством, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, без разрешения взял ключи от багги, который принадлежит его отцу.

Авария произошла вечером 8 октября. Подросток сбил двух 4-летних мальчиков на регулируемом переходе на улице Карла Маркса.

Дети оказались травмированы. Выяснение обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения по факту происшествия взяла на контроль Люберецкая городская прокуратура.

В Подмосковье подросток на багги сбил двух четырехлетних мальчиков

происшествияДТП

