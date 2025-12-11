Аэропорты и авиакомпании РФ вернулись к штатной работе после ограничений

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Российские аэропорты и авиакомпании работают без сбоев после ограничений, сообщает пресс-служба Минтранса.

В ночь с 10 на 11 декабря временные ограничения на прием и выпуск самолетов действовали сразу в 12 аэропортах Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов, но к настоящему времени воздушные гавани действуют в штатном режиме.

"Скоплений пассажиров нет, усилены рабочие смены. Пассажирам предоставляются матрасы, пуфики, мягкие кресла, доступны питьевые фонтанчики, кулеры и пурифайеры, дополнительно раздается бутилированная вода", – добавили в министерстве.

В частности, граждане получили от перевозчиков 40 500 ваучеров на питание и напитки, 10 700 мест в гостиницах, они же оформили 2 200 вынужденных возвратов билетов. Всего на запасные аэродромы приземлились 54 самолета, еще 130 рейсов оказались отменены, на вылет и прилет задержаны 235 рейсов.



"Для перемещения между Санкт-Петербургом и Москвой пассажиры смогли воспользоваться железнодорожным транспортом", – добавили в Минтрансе.

В итоге в воздушной гавани Петербурга реализовали около 3 000 таких билетов, а еще 700 пассажиров отправились в Москву на автобусах из Нижнего Новгорода.

Аэропорты столичного региона приостанавливали свою работу на фоне сообщений о ликвидации беспилотников, летевших в сторону Москвы. Средства противовоздушной обороны сбивали воздушные цели в ночь на 11 декабря, а также днем в четверг.

Из-за временных ограничений в Москве не смог приземлиться самолет премьера Армении Никола Пашиняна. Воздушное судно было вынуждено направиться в Санкт-Петербург, где оно благополучно приземлилось в аэропорту Пулково.

Также из-за вводившихся ограничений межрегиональная транспортная прокуратура столицы начала проверку. После проведения проверок ведомство даст оценку обеспечению соблюдения прав пассажиров и качества оказания им услуг в период действия ограничений.

