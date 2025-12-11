Временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропортах Домодедово и Внуково сняты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево в ночь на 11 декабря. Меры были предприняты из-за уничтожения беспилотников, которые летели в сторону Москвы.

На этом фоне было отменено, задержано и перенаправлено свыше 130 рейсов. В частности, в Шереметьево не удалось своевременно отправить в пункты назначения 44 воздушных судна, в Домодедово позже запланированного вылетели 6 самолетов, а еще 1 рейс был перенаправлен в другой аэропорт.

Позже ограничения на прилет и вылет самолетов были сняты. Уральская транспортная прокуратура приняла решение провести проверку из-за задержек рейсов в столичном регионе.

