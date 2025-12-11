Форма поиска по сайту

11 декабря, 05:21

Транспорт

"Аэрофлот" перенес и отменил рейсы из-за ограничений в московских аэропортах

Фото: depositphotos/Nordroden

"Аэрофлот" предупредил пассажиров о корректировке расписания своих рейсов из-за временных ограничений в аэропортах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В заявлении отмечается, что некоторые рейсы будут перенесены на другое время, а часть рейсов отменена.

Подробную информацию о статусе конкретных рейсов "Аэрофлот" просит уточнять в официальных источниках.

Как выяснил ТАСС, за время действия ограничений московские аэропорты отменили, задержали и перенаправили 133 рейса из-за атаки украинских БПЛА.

В аэропорту Шереметьево были задержаны 44 рейса, а 22 рейса отменены. В аэропорту Домодедово задержали 6 рейсов, один рейс был перенаправлен в другой аэропорт.

Кроме того, во Внуково задержали 45 рейсов, 10 рейсов перенаправили и два рейса отменили. В аэропорту Жуковский задержали три рейса.

