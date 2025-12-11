New York Post: в США родители морили голодом и оставляли дома без отопления троих детей

Фото: 123RF.com/cunaplus

Супругов из американского штата Миссури, Эмберли Бриттон и Марк Майерс, обвинили в жестоком обращении с тремя детьми. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Правоохранители обратили внимание на семью несколько месяцев назад, когда ребенок пары пришел в школу с большой раной. В ходе проверки выяснилось, что дети Бриттон и Майерс не имели постоянного доступа к еде, так как родители запирали кухонные шкафы и холодильник. Помимо этого, дом семьи признали непригодным для жизни, так как там пахло мочой, не было отопления, а на матрасах отсутствовало постельное белье.

Спустя время 13-летняя дочь супружеской пары рассказала, что ее тошнило от голода, а родители избивали ее за это. Другие дети сообщили, что их часто закрывали в спальнях и били ремнями, палками и руками, а также таскали за шею.

Дети были вынуждены взламывать замки и самостоятельно готовить себе еду, пока их родители спали. При этом супружеская пара не разрешала им рассказывать кому-то о том, что происходило у них дома.

Когда правоохранители пришли в дом с визитом, то Бриттон и Майерс были в нетрезвом состоянии. Они также отказались пройти проверку на наркотические вещества.

В результате супруги были задержаны по обвинению в сбыте запрещенных веществ и формировании угрозы для благополучия детей. По данным журналистов, Бриттон уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления, а ее муж был осужден за изнасилование детей и хранение наркотиков.

Ранее блогер из Кемеровской области, которая известна под псевдонимом Олеся Люциферовна, была осуждена по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, в период с января 2023 года по январь 2025 года женщина, регулярно употребляя алкоголь, не занималась воспитанием своей 12-летней дочери. В частности, она не раз избивала девочку руками и резиновым шлангом за малейшие проступки.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. С учетом предыдущих судимостей ее приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а также лишили родительских прав. Ребенок передан под опеку.