Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 15:17

Происшествия
Главная / Новости /

New York Post: в США родители морили голодом и оставляли дома без отопления троих детей

В США родители морили голодом и оставляли в доме без отопления троих детей

Фото: 123RF.com/cunaplus

Супругов из американского штата Миссури, Эмберли Бриттон и Марк Майерс, обвинили в жестоком обращении с тремя детьми. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Правоохранители обратили внимание на семью несколько месяцев назад, когда ребенок пары пришел в школу с большой раной. В ходе проверки выяснилось, что дети Бриттон и Майерс не имели постоянного доступа к еде, так как родители запирали кухонные шкафы и холодильник. Помимо этого, дом семьи признали непригодным для жизни, так как там пахло мочой, не было отопления, а на матрасах отсутствовало постельное белье.

Спустя время 13-летняя дочь супружеской пары рассказала, что ее тошнило от голода, а родители избивали ее за это. Другие дети сообщили, что их часто закрывали в спальнях и били ремнями, палками и руками, а также таскали за шею.

Дети были вынуждены взламывать замки и самостоятельно готовить себе еду, пока их родители спали. При этом супружеская пара не разрешала им рассказывать кому-то о том, что происходило у них дома.

Когда правоохранители пришли в дом с визитом, то Бриттон и Майерс были в нетрезвом состоянии. Они также отказались пройти проверку на наркотические вещества.

В результате супруги были задержаны по обвинению в сбыте запрещенных веществ и формировании угрозы для благополучия детей. По данным журналистов, Бриттон уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления, а ее муж был осужден за изнасилование детей и хранение наркотиков.

Ранее блогер из Кемеровской области, которая известна под псевдонимом Олеся Люциферовна, была осуждена по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, в период с января 2023 года по январь 2025 года женщина, регулярно употребляя алкоголь, не занималась воспитанием своей 12-летней дочери. В частности, она не раз избивала девочку руками и резиновым шлангом за малейшие проступки.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. С учетом предыдущих судимостей ее приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а также лишили родительских прав. Ребенок передан под опеку.

"Московский патруль": в Подмосковье инвалид жестоко избивал пасынка

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика